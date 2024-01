Ferragni sempre più nei guai | indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi 

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’imprenditrice digitale risultacon l’ipotesi di truffa aggravata, non solo per il cosiddetto “Pandoro-gate”, maper la vicenda delleli di Dolci Preziosi e per laTrudi

è stata abituata fin dalla sua comparsa sui social a tenere il pallino del giocoe comunque: mai il controllo è stato lasciato ad altri nella gestione della sua immagine, come ...' Staremo a vedere se Valentinadeciderà davvero di cambiare colore di capelli o se invece resterà bionda.allo show di Schiaparelli anche un altro volto noto si è presentata con un ...Ancora guai per Chiara Ferragni. L'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas della ...Ferragni è stata abituata fin dalla sua comparsa sui social a tenere il pallino del gioco sempre e comunque: mai il controllo è stato lasciato ad altri nella gestione della sua immagine, come dimostra ...