Ferragni e i soldi degli infermieri | il curioso caso dei bond emessi dal socio dell’influencer

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per 'la Repubblica' chiarafedez […] Fosse un programma della Rai, lo chiameremmo L'eredità . Se lacapitolerà per aver tradito il tratto di spontaneità proprio ..."La conosco, vorrei sapere chi ci sta facendo i", sorride Jacob, che poi avvicina il viso ... Articoli più letti Chiaranello studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia: ...dice ancora Belen. Leggi anche: La bambola di Chiara Ferragni: “Tutti i profitti in beneficenza Non sappiamo chi sia, mai avuto soldi” Leggi anche: Caso Ferragni-Balocco, centinaia di richieste di ...Nel 2021, secondo quanto scrive La Repubblica, una ricerca DeRev Lab ha stimato in 280 milioni i soldi che le imprese girano alle celebrità ... con una doppia insidiosa incognita: la crisi Ferragni e ...