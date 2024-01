Fernando Alfonso Mangone | serata Hocus Focus ad Altavilla Silentina

A New York in scena l’arte del pittore Fernando Alfonso Mangone . Al Metropolitan Museum of Art la prima presentazione internazionale dell’Atlante ... (puntomagazine)

Durante l'evento Hocus Focus, la festa del fuoco che celebra Sant'Antonio Abate, il PittoreMangone ha trasformato la serata in un incantesimo visivo, rendendo omaggio al leggendario Prometeo, il titano che plasmò gli uomini e donò loro il fuoco. Nella magica atmosfera della ...Al Metropolitan Museum of Art la prima presentazione internazionale dell'Atlante dell'Arte Contemporanea. Il famoso pittore salernitano,Mangone, annuncia con orgoglio la sua prossima esposizione internazionale presso il Metropolitan Museum of Art di New York , la cui inaugurazione è in programma sabato 25 Maggio 2024 ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Durante l'evento Hocus Focus, la festa del fuoco che celebra Sant'Antonio Abate, il Pittore Fernando Alfonso ...Il pittore Fernando Alfonso Mangone illumina la notte di sant’Antonio Abate con un omaggio infuocato a Prometeo in occasione di "Hocus Focus". Il pittore F ...