Fedele a Radio MARTE | “Non mi piace l’idea Mourinho”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) ENRICO: “NON MI, STASERA CON L’INTER IL NAPOLI HA IL 20% DI VINCERE”dia Napoli non miperché credo sia un colpo cinematografico. Se il Napoli fa un progetto per il futuro perché perde 7 giocatori allora deve prendere più un allenatore che un gestore. Guai se Mazzarri stasera non schierasse gli stessi 11 che ha schierato contro la Fiorentina. Come alternativa prevederei anche qualche altra cosa – ha detto il dirigente e opinionista anel corso di Forza Napoli Sempre -, ovvero metterei Di Lorenzo esterno destro e Ostigard. Mazzocchi potrebbe giocare anche a sinistra. Il pronostico diPer la ...