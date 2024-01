FdI | gli auguri di Iannone alla Froncillo | “Siamo in crescita”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono felice che anche il Partito di Avellino abbia potuto consumare il suo Congresso con la partecipazione di oltre 800 iscritti che si sono espressi recandosi ai seggi nonostante il freddo intenso. Quando ho iniziato il mio incarico commissariale conferitomi da Giorgia Meloni non c’erano iscritti, circoli ed eletti; oggi c’è una realtà che deve crescere nelle nuove sfide locali e nazionali ma che sono certo riuscirà ad affrontare. Per me sono stati anni intensi in cui ho prestato tutta l’opera che potevo come spirito di servizio per il Partito sottraendo ogni tempomia vita personale e al territorio che mi ha eletto e mi scuso per questo soprattutto con gli amici di sempre ma chi mi conosce sa che sono prima di ogni altra cosa un militante di Destra. Ora i destini della provincia di Avellino sono nelle mani degli avellinesi che si sono ...