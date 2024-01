Ex vippona del Grande Fratello Vip è incinta del primo figlio L’annuncio su RaiUno

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)dell’amatissima ex gieffina è arrivato in tv su. La ex concorrente delVip èdelLacrime di gioia per Guenda Goria che aspetta il suoè stato dato sunel salotto di Caterina Balivo a La volta Buona. Guenda sta insieme al suo compagno Mirko Gancitano da circa tre anni e diverse volte hanno provato ad avere figli. A luglio del 2022 l’ex gieffina ha rischiato la vita a causa di una gravidanza extrauterina e adesso la lieta notizia in lacrime: “Sono emozionata perché mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli, perché sono 3 anni che ci proviamo, era un miosogno, un ...