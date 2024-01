Ex titolari di reddito di cittadinanza | da marzo le domande per accedere all’assegno unico

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dal mese ditutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’Assegnoe universale per i figli a carico (AUU) sulla carta deldi, dovranno presentare una nuova domanda peralla prestazione, ivi compresi i nuclei per i quali è intervenuta nel corso del 2023 la sospensione deldi: a comunicarlo è l’Inps, che in una nota ha precisato come per garantire l’erogazione dell’assegno con continuità già dalla mensilità di, la richiesta potrà essere trasmessa sin da subito ed entro il termine del 30 giugno 2024 senza che questo comporti la perdita degli arretrati. Al contribuente viene richiesto di controllare l’esattezza del codice Iban del conto corrente o della prepagata, che dovrà essere ...

... dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla prestazione, ivi compresi i nuclei per i quali è intervenuta nel corso del 2023 la sospensione deldi Cittadinanza. Per garantire l'...... idi assegno ordinario di invalidità , a meno che non optino, in sua sostituzione, ... Quali sono le altre forme di sostegno alper i disoccupati Se non rientri nei requisiti ...Titolari di assegno ordinario di invalidità ... a tempo indeterminato e i giornalisti passati sotto la gestione Inps. Altre forme di sostegno al reddito alternative alla Naspi Nel caso in cui un ...Secondo l’indagine Benefits Trends Survey di Willis Towers Watson (Wtw), il 59% delle imprese italiane considera i benefit aziendali uno strumento concreto di sostegno al reddito. Ma solo il 21% dei ...