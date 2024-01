Evade dai domiciliari a Ponticelli | trovato in un circolo

(Di lunedì 22 gennaio 2024)daia Napoli lo trovano in unnel rione Conocal a: arrestato 19ennedai. In tarda serata, alle 23 circa, i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale decidono di controllare unricreativo nel rione Conocal, quartiere. Ci sono molti ragazzi nel locale ma uno in particolare merita attenzione. Si tratta di E. D. R. ed ha 19 anni. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine e quando vede i militari prova a nascondersi. I minuti – in un mix tra realtà e gioco – scorrono velocemente e dopo le tante persone controllate arriva anche il turno del 19enne ormai “scoperto”. Il ragazzo fornisce delle generalità ma i carabinieri ricordano quel ...

Era stato Arrestato per maltrattamenti in famiglia e stava scontando la pena ai domiciliari . Beneficio che non lo ha trattenuto dall’ evade re per ... ()

Centro storico: Evade dai domiciliari e ruba in un esercizio commerciale . La Polizia di Stato trae in arresto un 39enne Nella nottata di giovedì, ... (puntomagazine)

Napoli : evade dai domiciliari . La Polizia di Stato arresta un 43enne . L’uomo era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti Nel ... (puntomagazine)

Qualche ora dopo, la donna è evasa nuovamente ed è stata rintracciataCarabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Noto che l'hanno arrestata e condotta in carcere.Era ai domiciliari per rapina aggravata ma ha pensato bene di evadere per andare al circolo. Arrestato, dui nuovo, E. D. R., un 19enne napoletano, scovato in un locale del Rione Conocal di Ponticelli. ...Il suo profilo, infatti, dal nome “Videociecato”, racconta la normalissima vita di un giovane non vedente, con ironia e leggerezza. E Domiziana Mecenate, giovane paralatica costretta su una sedie a ...Evade dai domiciliari per andare al circoletto, 19enne bloccato a Ponticelli. Sono quasi le 23 e i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale ...