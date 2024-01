Europee | Prodi “Candidature dei leader passo indietro della democrazia”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Ledeipolitici alle“e questo vale per tutti, sono erosioniche la rovinano. Mi candido per una cosa che non farò, lo faccio per propaganda. Legittimo ma lafa un. Laè in crisi ovunque per mille di questi passi, e la paghiamo cara”. Lo ha detto l'ex premier Romanoa margine di una iniziativa, in svolgimento a Firenze, per il centenario di Don Milani. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

