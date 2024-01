Estrazione VinciCasa di lunedì 22 Gennaio 2024 | i numeri di oggi

L'appuntamento giornaliero con la fortuna che consente di vincere un immobile del valore di 500.000 è fissato alle 20.00. Poche le regole da ricordare all'di oggi 21 gennaio 2021. Si scelgono cinque numeri compresi tra 1 e 40. Si indica per quante estrazioni si intende partecipare e si convalida la propria giocata al costo di due ...Scopriamo insieme in diretta quelli dell'di oggi , sabato 20 Gennaio 2024. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l'esito della propria giocata....Nuovo appuntamento con il VinciCasa. Centrando 5 numeri, si vince un premio da 500.000 euro, di cui 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’acquisto di una o più case da scegliere ...Roma-Verona: presentazione e formazioni ufficiali Il ventunesimo turno del campionato Serie A si aprirà sabato 20 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico con il confronto tra Roma e ...