Esplode palazzina nel modenese | feriti ed evacuati Il sindaco | “Un boato tremendo”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una casa crollata e altre danneggiate. Sono i danni causati dalla forte esplosione che la scorsa notte ha svegliato molti residenti di Rovereto di Novi, nella bassa. Il bilancio è di otto intossicati lievi e una donna portata in ospedale per alcuni controlli dopo essere finita sotto le macerie. Nell’esplosione sono anche andate distrutte alcune auto. Secondo le prime informazioni, a provocare la deflagrazione potrebbe essere stata un’auto a gpl esplosa all’interno di un garage o di una fuga di gas. “Questa mattina alle 4,20 il paese si è svegliato con uno scoppio all’interno del garage dell’abitazione che è poi crollata”, ha detto ilEnrico Diacci, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. “La buona notizia è che la famiglia sta bene, sono in corso accertamenti per una persona del nucleo, ma niente di preoccupante. Stiamo ...

