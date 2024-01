Esonero Mourinho | Slot | «Mi sarebbe piaciuto incrociarlo di nuovo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024), il commento di Arne, tecnico del Feyenoord, prossimo avversario della Roma in Europa League Roma e Feyenoord si affronteranno nel playoff di Europa League: una sfida che si rinnova per il terzo anno consecutivo, ma che perde un rappresentante in Jose, dopo il suo. Dell’addio del tecnico portoghese ha parlato Arne, allenatore degli olandesi, a Vi.nl. Di seguito le sue parole. «Penso che sia molto fastidioso per. Miincrociare dile spade con lui. Quando un collega allenatore viene licenziato, è sempre molto doloroso. Perché so quanto sia difficile quando vieni licenziato»