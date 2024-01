Empoli | Gyasi | «Andreazzoli? Quando c’è un esonero…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Emmanuel, attaccante dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro il Monza Emmanuel, attaccante dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da TMW. PAROLE – «E’ stata davvero una bella vittoria, si è visto spirito di squadra sia in chi giocava sia in chi entrava. Con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni. Lo spirito si è visto, volevamo portare a casa punti fin dall’inizio. Ripeto, con questo spirito ci si salva, dobbiamo continuare a battagliare così.c’è un esonero è una sconfitta per i calciatori, siamo noi che andiamo in campo… Ieri siamo ripartiti, noi pensiamo solo ad ascoltare quello che cerca di trasmetterci».