Elezioni USA 2024 | sfidante si ritira e appoggia Trump | “Onorato di lavorare con lui”

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 22 gennaio 2024)USA, loha deciso di gettare la spugna e dire la candidatura di Donald: “Sarà un onore potercon lui” Altro importante “successo” per Donaldche, nelle ultime ore, ha un problema in meno in testa. Nonostante manchino ancora moltissimi mesi per lenegli Stati Uniti D’America si stanno iniziando già a fare i primi bilanci. In particolar modo c’è da segnalare la battuta d’arresto da parte di uno dei candidati come nuovo presidente degli USA. Si tratta di Ron DeSantis, attuale governatore della Florida, che ha annunciato il ritiro dalla corsa alle primarie repubblicane. Via libera per Donald(Ansa Foto) Cityrumors.itNon è finita qui visto che ha fatto sapere di essere ...