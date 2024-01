È successa una bella cosa

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Cominciamo da quello che abbiamo tutti in comune. Il ripudio dell’ipocrisia. Pur rendendoci tutti conto che ci sono cose peggiori – che ne so, l’omicidio – non c’è niente che la nostra cultura oggi disprezza più dell’ipocrisia. Ad esempio. Non mi capita quasi mai di sentire puntate de La Zanzara, ma so che è una delle trasmissioni radiofoniche e podcast più ascoltate in Italia e una settimana fa c’erano ospiti dei fighter di MMA ed ero curioso. A un certo punto il presentatore, Giuseppe Cruciani, forse per sbollentare gli animi dopo che l’altro conduttore, David Parenzo, aveva chiamato “merde” e “criminali” gli ospiti in studio, ha spiegato che lì erano contro la violenza fisica ma era permesso qualsiasi livello di violenza verbale. Credo che la ragione di fondo sia che la violenza verbale può essere spacciata come sincerità. Ovvero, come il contrario dell’ipocrisia. E allora ben ...