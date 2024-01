E’ morto Gigi Riva | un mito del calcio italiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Se ne è andata un’icona del, si era sentito male per un attacco di cuore E’. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. Un attacco di cuore l’aveva colpito nella giornata del 21 gennaio, ma le sue condizioni sembravano non preoccupare.L'articolo proviene da Notizie.com.

