È morto Gigi Riva | Rombo di Tuono Leggenda del Cagliari | è stato il più grande attaccante della Nazionale video

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il mondo del calcio è a lutto. È, ildelitaliana, soprannominatodi, aveva 79 anni. Aveva accusato un malore ieri ed eraricoverato all’ospedale Trotzu di. I medici stavano valutando se operarlo al cuore domani, ma non c’èil tempo di decidere. Le condizioniformazione rossoblù sono peggiorate improvvisamente. Nato a Leggiuno, sul lago di Garda, si sentiva sardo di sangue.ha amato l’isola fin da quando, da ragazzino, è sbarcato a. ...

Il miglior attaccante italiano di sempre, Gigi Riva è morto . Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto ... (ildifforme)

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il mondo del calcio è in lutto: intorno alle 19.30 di oggi è morto a 79 anni Gigi Riva , dopo due giorni di ricovero nel ... (liberoquotidiano)

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il mondo del calcio è in lutto: intorno alle 19.30 di oggi è morto a 79 anni Gigi Riva , dopo due giorni di ricovero nel ... (iltempo)

Rombo di Tuono non c’è più: Luigi Riva è morto questa sera (lunedì 22 gennaio) all’età di 79 anni nell’ospedale San Michele di Cagliari , dove era ... (ilfattoquotidiano)

Rombo di Tuono non c'è più: Luigi Riva èquesta sera (lunedì 22 gennaio) all'età di 79 anni nell'ospedale San Michele di Cagliari , ...Riva non è stato solo il più grande attaccante della ...Rombo di Tuono si è spento.Riva, storico calciatore del Cagliari e della nazionale èpresso l'ospedale del capoluogo sardo dove si trovava ricoverato a seguito di un malore subito nella giornata di domenica....L'intervista a Gigi Riva di Pietro Cabras pubblicata sul Messaggero del 22 marzo del 2023. «Guardo poco calcio, mi annoia», ragiona Gigi Riva. Il suo mondo è a Cagliari da sessant’anni esatti, da ..."Grande persona, grande campione, sono veramente addolorato" ha dichiarato Marcello Lippi alle agenzie per ricordare Gigi Riva, che era Team Manager della bellissima spedizione dei Mondiali 2006.