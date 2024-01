E’ morto Gigi Riva | leggenda del calcio italiano | aveva 79 anni

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Addio alladel79ed era ricoverato in ospedale per un malore Oggi, se n’è andato all’età di 79del. Da ieri era ricoverato nell’ospedale Brotzu di Cagliari nel reparto di cardiologia dopo aver avuto un malore. Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, nonostate i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo. Tra i messaggi di cordoglio sui social, il giornalista Alfredo Pedullà che scrive su Twitter: “indimenticabile. Un’isola, un amore infinito, unasenza fine rip”. Non mancano messaggi anche di politici, tra cui Matteo Renzi, che ...