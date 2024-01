È morto Gigi Riva | il popolare calciatore aveva 79 anni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2024). Ilera ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. Gigi Riva, 79, era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri Gigi Riva,no riferito questa mattina nel bollettino medico i sanitari dalla direzione dell’Arnas Brotzu, “è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili”. L’ex stella del Cagliari e della Nazionale era ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Michele di Cagliari Riva è stato trasportato in ospedale in ambulanza e sottoposto a dei controlli in seguito a un malore che lo ha colpito durante il weekend nella sua abitazione nel centro di Cagliari. All’ex stella del Cagliari e della Nazionale era stato recentemente ...