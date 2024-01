È ai domiciliari ma esce per andare a comprare il formaggio | 81enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Olmo la Brembo. Ha preso l’auto e da Lenna, dove abita, ha raggiunto Olmo al Brembo per incontrare un amico al quale aveva ordinato del. Solo che, essendo agli arresti, non avrebbe potuto lasciare il suo paese di residenza. Così una volta raggiunto l’amico, A.M., 81 anni, si è trovato di fronte anche una pattuglia dei carabinieri di Piazza Brembana. I militari domenica 21 gennaio lo avevano notato passare in macchina sulla strada provinciale, in un punto dove l’anziano non avrebbe dovuto essere, così lo hanno seguito e lo hanno tratto in arresto per evasione. “Io sono attento a rispettare la misura – ha dichiarato il pensionato fuori dall’aula -. Sono aida novembre e tutte le volte che i carabinieri mi hanno cercato ero sempre a casa. Domenica mi serviva ile sono andato a ...