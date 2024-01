Durante | “Napoli | ben venga il cambiamento | su ADL ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sabatino, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Visto quanto accaduto sugli spalti di Udine e Salerno, possiamo dire non sia cambiato nulla negli ultimi 30 anni in Italia… “È peggiorato l’ambiente ed anche il calcio. Ho visto un calcio migliore. Quindici anni fa il nostro era il migliore campionato al mondo. Ricordo, alcuni anni fa, a Perugia, che l’allenatore mi chiese di parlare con la squadra negli spogliatoi. Gli dissi di considerarsi privilegiati perché giocavano in B anziché in quarta serie. Rimasero tuti zitti. Oggi, molti giocatori devono ringraziare il cielo perché non avrebbero mai giocato in Serie A e non avrebbero mai guadagnato tanti soldi. Devono stare tutti un po’ più tranquilli. La società italiana è cambiata in negativo. La vedo con distanza ma anche con tristezza. È il mio Paese e vederlo ...