Due per mille IRPEF | gli italiani hanno versato oltre 24 milioni ai partiti politici

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Glinella loro scelta di destinazione del 2 per 1.000scelto di versare24di euro aisecondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono stati ichebeneficiato di più dalle scelte di destinazione e tutti i dettagli dei dati. È un dato in crescita quello della destinazione del 2 per 1.000 aistando ai dati emanati dal MEF nel comunicato stampa di oggi. Come tutti i contribuenti sanno, il 2 per 1.000 è una scelta effettuabile in fase di dichiarazione dei redditi, e questi sono i dati dell’ultima dichiarazione dei redditi 2023 che si riferiscono al periodo d’imposta ...