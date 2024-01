Due inquietanti parole | Kate Middleton | l' ex braccio destro della Regina fa crescere l' angoscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo aver saputo degli interventi chirurgici di Re Carlo e di, il principe Harry e Meghan Markle hanno chiamato il re e la principessa del Galles per augurare loro pronta guarigione. Un gesto di riavvicinamento che non è passato inosservato ai sudditi e alla stampa britannica. Secondo la fonte citata dal Mirror, il re e la principessa del Galles "hanno ricevuto il sostegno dal principe Harry e Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il Duca e la Duchessa hanno contattato entrambe le parti in modo autonomo per esprimere la loro preoccupazione e i loro migliori auguri". Un annuncio che è arrivato dopo mesi di rumors sui rapporti tesissimi all'internofamiglia reale. Dickie Arbiter, ex addetto stampaElisabetta, ha espresso soddisfazione per la decisione ...