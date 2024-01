Ducati Motocross Team debutta a Madonna di Campiglio

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Corse R&D Factory MX, svela i due prototipi destinati ad affrontare le sfide del 2024: la Desmo450 MX. La presentazione, adi, si svolge nell’ambito dell’evento Campioni in Pista e, attira l’attenzione di appassionati e di addetti ai lavori. Antonio Cairoli e Alessandro Lupino, Desmo450MX Il mondo delsi prepara a vivere un’epoca rivoluzionaria grazie all’ingresso di, il prestigioso marchio italiano, che lo scorso ottobre annunciava il suo debutto in questa disciplina con una gamma di modelli entusiasmanti.sul PalaIl palco del Palaè il teatro della presentazione ufficiale della Desmo450 MX. Sarà questo ...

La Desmo450 MX , è stata presentata sul palco del PalaCampiglio in veste racing con la livrea che verrà portata in gara quest'anno, nel Campionato ItalianoPro " Prestige MX1, dal......è l'occasione per presentare i team ufficialiMotoGP e WorldSBK e la novità del teamCorse Off - Road che segna l'ingresso della Casa di Borgo Panigale nelle competizionicon ...Bagnaia e Bastianini sono consapevoli delle sfide che li attendono e si affidano alla qualità e alla potenza della loro Ducati per mantenere un vantaggio competitivo. Con un team rafforzato e una moto ...Madonna di Campiglio, 22 gen. - (Adnkronos) - Il team Ducati si è presentato in vista del Mondiale 2024. Nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra campione del mondo piloti negli ult ...