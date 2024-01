Dricus Du Plessis è il nuovo campione dei pesi medi UFC

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il primo round era stato a senso unico. Strickland,dei, ha imposto il proprio ritmo ed il proprio jab, la sua arma principale, descritto così dal suo avversario: “Sembra che ti colpisca una pietra”. I risultati erano stati molto evidenti sul volto dello sfidante,Du, in particolare sull’occhio sinistro. Anche nel “check” dei calci alle gambe (la parata con cui si evita di subire danni più duri), Strickland era stato davvero perfetto: nessun low kick di DDP è andato a segno. Ilin carica sembrava, come dicono i commentatori anglosassoni, “laser focused”: concentrato al massimo, come un laser, senza concedere alcuna sbavatura, capace di far sembrare Duuno sgraziato picchiatore che cercava di aggredire, spesso a vuoto, ...