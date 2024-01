Dramma in Austria | terribile incidente stradale | muoiono una donna di 47 anni e i suoi due bambini di 7 e 10 anni Grave il terzo figlio 13enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una mamma italiana originaria dell’Alto Adige di 47assieme aidue figli di 7 e 10sono morti in unavvenuto oggi a Assling tra Lienz e la frontiera italiana di Prato Drava nel Tirolo orientale in territorioco . Laera alla guida dell’autovettura assieme ai tre figli di sette, dieci e tredici. L’autovettura stava percorrendo la Drautalstrasse...

... probabilmente ispirata a Maria Teresa d') una madre nevrotica che si stordisce di ... 'Ambedue le figure simboliche nelgiocoso, nella commedia e nella tragedia rappresentano insieme e ...... lirica Joanna Kulmowa (nata nel 1928)]: esprime ilincomprensibile di Maria che conobbe sul ... Italia, vincitrice del Concorso Internazionale di Musica da Camera a Horn,e vincitrice ...Alla soglia degli 88 anni Josef Fritzl, il molestatore sessuale austriaco che ha rinchiuso la figlia in una cantina per 24 anni e ha avuto con lei sette figli, soffre di demenza e non rappresenta più ...La lunghissima tappa di Wengen (martedì e mercoledì le prove, giovedì la discesa accorciata, venerdì il superg, sabato la discesa classica, domenica lo slalom) ha purtroppo incrementato la lista degli ...