Donna investita a Bollate | treni in ritardo e soppressi anche nel pomeriggio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa mattina unaè statada un treno a, dopo l’iniziale sospensione dell’intera linea Milano-Saronno, i disagi con ritardi e cancellazioni sono proseguiti per tutta la giornata. Ancora problemi per i pendolari Trenord, a seguito dell’investimento mortale di unadi 31 anni, avvenuto intorno alle 11 di questa mattina nei pressi ...

... arrivata oggi nell'ambito del processo sul caso della piccola Lavinia,a 16 mesi mentre ... Laha subito anche la condanna generica al risarcimento del danno il cui importo dovrà essere ...La, estratta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ...Due anni e 6 mesi alla maestra Francesca Rocca per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore; un anno all'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...