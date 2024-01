Docenti neoassunti 2023 24 | mobilità è negata per vincolo triennale Chi potrà presentare domanda

I Docenti assunti in ruolo dal 2023 /24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, che non dipende dal superamento ... (orizzontescuola)

Perché risulta indispensabile un vademecum (o più d’uno) per docenti e personale ATA che fanno accesso in una scuola e che devono confrontarsi con ... (orizzontescuola)

Perché risulta indispensabile un vademecum (o più d’uno) per docenti e personale ATA che fanno accesso in una scuola e che devono confrontarsi con ... (orizzontescuola)

Articoli quotidiani sul lavoro dei Dirigenti, guide normative, documenti e circolari già pronti da scaricare e compilare, il Glossario ragionato in ... (orizzontescuola)

Vincolo triennale perLa Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per ientra nel Contratto L'art. 30 afferma Sono oggetto di contrattazione ...... infatti, hanno presentato l'istanza in modalità cartacea, domanda poi convalidata ai soliche avevano superato l'anno di prova (questo anche perché la deroga ha riguardato iin ...Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti. Ricordiamo che l’ultimo CNNI sulla ...Mobilità docenti e vincolo triennale di permanenza, Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe riguardante una possibile deroga sulla rigida imposizione relativa al ...