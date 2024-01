“Dobbiamo darvi una notizia” Guenda Goria e Mirko Gancitano | e non poteva essere più bella

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)e il compagnoe la bellissima. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta e il suo fidanzato hanno fatto lo splendido annuncio in esclusiva a Novella2000. Laè doppiamente, perché, oltre all’evento meraviglioso in sé, c’è da dire che la stessaaveva avuto gravi problemi di salute che le avevano fatto temere il peggio. Qualche tempo fa, infatti,aveva raccontato: “Sono qui viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che possa succedere in caso di gravidanza extrauterina, che già è rara. Stavo già provando ad avere un figlio, ma non avevo riscontrato sintomi e non avevo ancora fatto un test di gravidanza. A un certo punto ...