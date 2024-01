Djokovic-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Novakse la vedrà contro Taylornei quarti di finale degli(cemento outdoor). Tutto facile negli ottavi per il numero uno del mondo, che ha strapazzato un esauso Mannarino dopo le fatiche della prima settimana. Vittoria in quattro set, invece, per lo statunitense che ha eliminato il finalista uscente del torneo Stefanos Tsitsipas. Almeno seguendo gli scontri diretti, difficile immaginare unche possa uscire vincitore da questo match. I due si sono infatti affrontati ben 8 volte ed è sempre stato il serbo ad imporsi, con un computo set che recita 18 a 2 in favore della prima testa di serie del tabellone. Proprio a Melbourne,riuscì a strappargi due set nel 2021, finendo comunque sconfitto in cinque nonostante un ...

Va in archivio la prima giornata per quanto riguarda l’edizione 2024 degli Australian Open . Per la prima volta lo Slam di Melbourne comincia di ... (oasport)

Chi passerà il turno, se la vedrà in semifinale con il vincente dell'altro quarto di finale tra. Per Sinner, indicato tra i favoriti dello Slam di Melbourne, anche se il secondo ...... del russo e del polacco MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novaksi qualifica per i quarti di finale ... Per un posto in semifinale 'Nole' se la vedrà con lo statunitense Taylor, n.12 del torneo. ...Il tennista azzurro, dopo aver avuto battuto Khachanov, affronta il russo nel match che mette in palio la semifinale dell'Australian Open 2024: il programma completo della Rod Laver Arena ...I due si sfideranno intorno alle 11 di martedì, orario decisamente più comodo per seguire l'altoatesino in Italia. Il vincitore in semifinale troverà uno tra Djokovic e Fritz.