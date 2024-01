Divieto di imbrattare il suolo con palloncini | l’ordinanza del Sindaco

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza che ingiunge ildiilpubblico – anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive – con, nastri colorati, coriandoli di plastica e qualunque altro materiale similare che può disperdersi senza controllo nell’ambiente. Il documento è motivato dall’esigenza, provata da diversi studi scientifici internazionali, di evitare che la dispersione del materiale deio di altri oggetti simili provochi danni ambientali e da quella di tutelare la salute degli animali. Per le violazioni alè prevista una sanzione da 25 a 500 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

