Disturbi dello spettro autistico | nella ricerca non c' è parità di genere

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Secondo un nuovo studio, le alterazioni sinaptiche e comportamentali sono uguali in entrambi i sessi. Ma gli studi sulle donne sono sempre passati in secondo piano

Roma, 9 nov. (askanews) – I benefici della Musicoterapia per i bambini con disturbi dello spettro autistico . A parlarne, in occasione della ... (ildenaro)

«La musica non è solo arte, è emozione, sensazioni e coinvolgimento. È Come se fosse un’altra forma di comunicazione, un linguaggio universale che ... (iodonna)

... Compromissione della sfera sociale ,studio o del lavoro a causa della propria dipendenza; Richiesta di prestiti . Ci sono diverse cause che influiscono nella ludopatia:dell' umore ...I consiglispecialista di Francesca Gastaldi R ussare in menopausa Ebbene sì: anche se è ... Menopausa: 6 strategie per gestire ial lavoro guarda le foto Le strategie oggi a ...Asia che, interpretata da Nicole Rossi, racconterà il tema (non poco rischioso) dei disturbi alimentari ... E infatti è proprio come La ragazza dello Sputnik di Murakami, ma questa è l’ultima parte ...Piu di 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo psichico diagnosticato. Bisogna avere chiaro che la salute mentale è un diritto fondamentale, un lascito di civiltà alle future g ...