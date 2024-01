Disposta l’autopsia sul corpo di Ilenia | 35enne mamma di due bimbi piccoli La famiglia | “Vogliamo sapere”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 La Procura di Latina vuole andare a fondo circa le cause della morte diSalaro, la donna di 35 anni, madre di due bambini e moglie di un agente della polizia locale di Latina.aveva contratto il covid a Natale accusando sintomi sempre più pesanti, al punto da avere una paralisi degli arti… Trasportata al Goretti, i medici avevano deciso per il trasferimento all’ospedale di Tor Vergata, poi da qui l’ultimo trasferimento al San Camillo di Roma, dove è morta. Lavuole, adesso, come è morta la donna e anche per questo la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta. Il primo passo è stataeseguita venerdì, poi sabato a Borgo Montello i funerali nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Per i ...