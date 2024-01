Disintossichiamoci dal tutto e subito Dobbiamo renderci conto che per cambiare le cose ci vuole tempo | non accade quasi mai all' improvviso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Amiamo le svolte. Sogniamo sul serio, e ancora, #laSvoltabuona che Matteo Renzi rese – era il 2014, marzo,dieci anni fa – un hashtag nazional-virale. Abbiamo un immaginario che trabocca di svolte percepite, imminenti cambiamenti radicali, propositi rivoluzionari a segnare ogni Capodanno. La conversione sulla via di Damasco, con la caduta da cavallo che vedrà rialzarsi da terra un uomo, Saulo, giàSan Paolo. Gli amori a prima vista nei film (e, magari, nella vita). Il cattivo che, prima o poi, morirà in duello e avrà finalmente quello che si merita. I politici nuovi che vengono votati più volentieri perché brillano improvvisi, in purezza. La lentezza – scrive Rebecca Solnit, storica e attivista, in un testo pubblicato a inizio gennaio su LIT HUB (lithub.com) – è dura ...