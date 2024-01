Diritti | il Presidente nazionale di Arcigay ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il percorso sulla strada per il raggiungimento deidi “Rivoluzione Familiare”, la campagna promossa dall’associazione irpina “Apple Pie: l’amore merita LGBT+”. Si tratta dell’iniziativa nata adnel 2021 e che, per la prima volta a livello, si pone come obiettivo concreto quello di spingere alla modifica della Legge 184/1983, così da estendere la possibilità di adottare anche alle coppie unite civilmente e alle persone single. Dopo le fondamentali tappe raggiunte in questi anni, è infatti in programma un nuovo e importante evento pubblico di sensibilizzazione. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio, alle ore 17:00, presso la Chiesa del Carmine, in via Triggio, nel capoluogo irpino. Tanti e variegati gli ospiti che prenderanno parte all’incontro, tutti uniti dalla ...