Diffidati Napoli-Inter | azzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Idi, ecco chi sono gliinpartita contro lain campionato. Come è noto, la finale di Supercoppa Italiana impatta dal punto didelle squalifiche sulla Serie A, e il prossimo impegno dei partenopei è quello contro i biancocelesti, fondamentale in chiave corsa Champions. Cinque i calciatori di Mazzarri che saranno fermati per un turno (aggiungendosi peraltro a Kvaratskhelia e Cajuste giàti): si tratta di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge. SportFace.

L'Inter sfida ilin finale di Supercoppa Italiana con l'obiettivo di alzare il primo trofeo della stagione ...INTER: Barella: Musah, Reijnders. Arbitro : Maresca (). Assistenti : DI Iorio e Scatragli. IV uomo : Baroni. Var : Abisso. Avar : Irrati. ...Barella è diffidato in vista della gara con la Fiorentina: il centrocampista della Nazionale a rischio squalifica nella gara contro il Napoli Inzaghi deve gestire il problema diffida per Barella, che ...Insomma, contro il Napoli, Simone si giocherà la Supercopppa con gli stessi ... Sarà lo stesso anche per Barella, che resta diffidato e dunque in bilico. Ma preservarsi (o preservarlo), rischiando poi ...