Difendersi o scomparire Per lo storico Bensoussan | Israele non ha alternative

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "La popolarità di Hamas tra la popolazione palestinese di Gaza mi sembra opinabile quando diversi segnali mostrano innanzitutto una popolazione terrorizzata, una parte della quale sussurra il suo odio, come l’anziana donna che dichiara alla telecamera che ‘tutto va nei tunnel sotterranei’ (sic), rubato dagli uomini di Hamas, o l’anziano che si nasconde a metà il volto dicendo ‘Dio maledica Hamas’” dice a Le Figaro lofrancese Georges, tra i massimi esperti della storia dell’antisemitismo, autore del saggio “Les Territoires perdus de la République”, di recente ha pubblicato “Les Origines du conflit israélo-arabe, 1870-1950”. “Che Hamas sia popolare altrove, lì dove l’odio per lo stato ebraico agisce come un afrodisiaco (sic), come disse una volta un sovrano marocchino, è cosa certa, dal momento che ha tenuto sotto scacco ...

