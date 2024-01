“Dieci minuti” | “personaggi femminili | esplorandone forza e fragilità”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi (Viaggio Sola, Io e Lei, la serie Petra), prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e in collaborazione con Netflix. Chi compone il cast di “”? Il film ha come protagoniste Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy.Con loro Alessandro Tedeschi, Anna Ferruzzo, Marcello Mazzarella, Mattia Garaci, Matteo Cecchi e con la partecipazione di Barbara Chichiarelli. Cast tecnico Soggetto e sceneggiatura sono di Francesca Archibugi e Maria Sole Tognazzi, e il film, prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, è liberamente ispirato al romanzo Perdi Chiara Gamberale (edito da ...