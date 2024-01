Diciassettesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nellapasdo falso di Venezia che, perdendo contro Tortona(75-69), lascia la vetta della classifica a Brescia, vincente su Trento nell’anticipo di sabato. Rispondo presente Bologna, che travolge Varese(81-69) e Milano, che fa altrettanto contro Pesaro(85-65). Successi anche per Napoli contro Brindisi(80-77) e Reggio Emilia contro Cremona(78-71), e Treviso su Sassari(77-70). Nell’altro anticipo del sabato, Pistoia abbatte Scafati(78-71).: I RISULTATI TRENTO-BRESCIA 69-93 PISTOIA-SCAFATI 78-71 BRINDISI-NAPOLI 77-80 VARESE-VIRTUS BOLOGNA 69-81 DERTHONA-VENEZIA ...

