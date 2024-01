Dichiarati morti i Navy Seals scomparsi

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I duestatunitensidurante l'operazione fatta l'11 gennaio per sequestrare le armi iraniane destinate ai ribelli Houthi sono statidopo che una ricerca durata 10 giorni non è riuscita a localizzarli. Lo ha comunicato l'esercito americano il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che aveva precedentemente segnalato i due Seal come dispersi in mare. "Siamo spiacenti di annunciare che, dopo una ricerca approfondita durata 10 giorni, i nostri duestatunitensinon sono stati localizzati e il loro status è stato cambiato in deceduti".