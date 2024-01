Di Biagio | «Inter favorita | ma Napoli in ripresa Ecco quanto finirà!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Gigi Diha parlato da Riyad nel giorno della finalissima di Supercoppa italiana tra. L’ex giocatore si è espresso così.? Dialla Radio Serie A: «Scontato che l’sia la, sta benissimo fisicamente e mentalmente.in, ma è una finale e tutto può succedere. Se dobbiamo dare unaovviamente l’è la. Pronostico? Secondo me finisce 3-1 per l’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

L'ex tecnico di Juve,e della Nazionale è il profilo più allettante tra gli svincolati e ... Secondo il suo ex compagno in Nazionale, Luigi Di, il pugliese starebbe però aspettando i ...Il programma dei quarti proseguirà domani alle 15 con- Fiorentina e Sampdoria - Juventus, ... Nella ripresa lo spartito non cambia ed è sempre la formazione diSeno a rendersi pericolosa e ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...mentre l’Inter sale a quota 20 punti (quarta posizione) a -8 dalla Fiorentina. Pari a reti bianche tra Sampdoria e Napoli. La compagine allenata da Biagio Seno andava a caccia di punti salvezza per ...