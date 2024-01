“Devono dirglielo subito” Grande Fratello | momento decisivo per Beatrice | c’è chi resterà sconvolto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Alsta per arrivare una notizia importantissima su. Lei ancora non sa niente, ma dall’esterno del programma c’è chi lo ha già saputo. Ora bisognerà aspettare la puntata in diretta, prevista martedì 23 gennaio, per vedere se questa indiscrezione sarà confermata. Spetterà al conduttore Signorini prendere la parola e rivolgersi a lei e agli concorrenti. Per qualcun altro invece i tempi saranno bui, ma la luce alè accesa sicuramente su. La notizia non è una sorpresa assoluta, ma fa specie notare come sia sempre in grado di conquistate risultati del genere. Andiamo a vedere insieme cosa si è scoperto sull’attrice e cosa significherebbe questa novità per l’ex protagonista di Vivere. Leggi anche: “Vergogna, sentite che dice”. ...