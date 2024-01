Deschamps | «Ecco cosa penso degli insulti razzisti a Maignan»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Didier, commissario tecnico della Francia, ha parlato a L’Equipea Mikein Udinese-Milan Didier, commissario tecnico della Francia, ha parlato a L’Equipea Mikein Udinese-Milan.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Offro il mio pieno sostegno a Mike. Quello che ha subito il nostro portiere sabato a Udine è totalmente inaccettabile. Comprendo pienamente la sua decisione di lasciare il campo. Glisono inaccettabili e devono essere condannati con la massima fermezza. Il razzismo non ha posto da nessuna parte e deve essere combattuto senza ...

