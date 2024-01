DeSantis si ritira e appoggia Trump | brutte notizie per l’Elite globalista

Con un annuncio a sorpresa (e una citazione falsa ), domenica 21 gennaio il governatore della Florida Ronsi è ritirato dalla corsa alle primarie repubblicane. Cosa significa questo gesto per il futuro della competizione Come ne beneficia Donald Trump Lo spiega la vicedirettrice di Open Serena ...L'annuncio del suo ritirolo postato in un video su X: "Se ci fosse qualcosa che potrei fare per produrre un esito favorevole, più comizi, più interviste... lo farei - ha detto - , ma non ...Donald Trump ha ottenuto una larga vittoria nello Iowa dove sono state inaugurate le primarie 2024 del Gop, incassando poi il sostegno del suo grande sfidante Ron DeSantis - fresco di ritiro - con la ...La sfida ormai è a due, Donald Trump contro Nikki Haley, anche se per molti la partita è"già"vinta. Dopo l'Iowa - dove il tycoon ha trionfato - tocca al New Hampshire, secondo appuntamento delle prima ...