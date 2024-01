Dermatologo Paro Vidolin | ' grazie a Sarah Ferguson | outing vip utile a tutti'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) (Adnkronos Salute) - "La scelta di personaggi noti di rendere pubblica la diagnosi di una malattia, in particolare un tumore come il melanoma, è. Spinge le persone a fare controlli, favorisce la diffusione degli screening e fa sentire meno soli i pazienti. Testimonianze 'vip' come quella della duchessa di Yorkoffrono informazioni necessarie alla prevenzione, fondamentale nonostante i progressi terapeutici". Lo afferma all'Adnkronos Salute Andrea, responsabile Centro Fotodermatologia dell'Ospedale Israelitico di Roma, che accoglie con favore la scelta dell'ex consorte del principe Andrea di rendere nota la diagnosi di un melanoma maligno dopo aver rimosso diversi nei, uno dei quali identificato come canceroso, appena 6 mesi dopo essere stata ...