Definito il tabellone dei quarti degli Australian Open 2024 | gli accoppiamenti fino alla finale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si sono conclusi gli ottavi dideldi singolare maschiledi tennis: tra gli otto tennisti rimasti ancora in corsa, vi sono altrettante teste di serie, comprese tra la numero 1 e la numero 12. Presenti tutti i primi sei del seeding e del ranking ATP, rispetto aidiipotetici stabiliti in sede di sorteggio mancano all’appello il greco Stefanos Tsitsipas (7), battuto e rimpiazzato dallo statunitense Taylor Fritz (12), ed il danese Holger Rune (8), il cui posto è stato preso dal polacco Hubert Hurkacz (9). Nella parte alta delil serbo Novak Djokovic (1) affronterà lo statunitense Taylor Fritz (12), ed il vincente se la vedrà nel penultimo atto con il superstite del match ...

Il quadro per quanto riguarda gli ottavi di finale è ben. Nella parte alta del, il testa di serie numero uno Novak Djokovic sfiderà il francese Mannarino . il vincitore della sfida ...9 del, che ha superato, non senza qualche fatica, il francese Ugo Humbert , sempre vicino ... da lui stesso'impressionante' per quel poco che aveva avuto modo di vedere. Anche ...tra cui l’italiano Jannik Sinner che fin qui ha dato dimostrazione di tutto il proprio valore. Le prossime sfide dei quarti di finale andranno definire le due semifinali del torneo di Melbourne.Il russo approfitta del crollo di De Minaur (10) per eliminarlo al quinto set: sfiderà Jannik Sinner. Avanza anche Nole, che concede solo tre game ...