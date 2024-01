Decreto Superbonus | Confedilizia chiede sforzo per evitare il caos

Tutte le novità devono trovare conferma nel testo del decreto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Contributo fondo perduto superbonus 2024 : ... (247.libero)

C’è anche la mini-sanatoria per il Superbonus nell’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno. La riunione di governo inizia alle 17.30, preceduta da ... (ildenaro)

“Il decreto Superbonus è pieno di buone intenzioni ma non serve. Se la strada deve essere quella tracciata in Cdm, va aumentata la soglia ... (notizie)

Non sarà riservato ai contribuenti con Isee sotto i 15mila euro l’intervento del fondo povertà a favore di chi ha avviato un intervento sperando nel ... (ilfattoquotidiano)

Si rischiano migliaia di contenziosi. I cantieri incompiuti coinvolgono 350mila famiglie. Per le imprese , il Dl 212/2023 non ha risolto i problemi (ilsole24ore)

La capacità di dare risposte alle criticità del110% è tutt'altro che certa, essendo subordinata all'emanazione di un ulterioree richiedendo una preventiva esposizione finanziaria ...Illeggeapprovato lo scorso 28 dicembre dal Governo, va cambiato. Lo chiedono le due maggiori confederazioni, la Confartigianato e la Cna. La richiesta è stata presenta alla ...Il decreto cessioni (decreto-legge n. 11/2023) prima e il decreto salva superbonus (decreto-legge n. 212/2023) poi hanno detto stop alla cessione credito e sconto in fattura nel campo dei bonus ...che potevano esse Il problema del superbonus e dei cantieri non finiti è presente più che mai. Secondo quanto fatto sapere dall’Ance, nel corso di un’audizione in video conferenza presso la ...