Deadpool 3 | il sorprendente look della Variante di Deadpool svelato nelle foto dal set SPOILER

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il Multiverso si palesanuovedal set di3, diffuse via social media nonostante gli appelli di Ryan Reynolds. Ryan Reynolds sfoggia unnuovedal set di3 che contengono un notevole. L'appello dello stesso Ryan Reynolds a non divulgare immagini che rovineranno la sorpresa ai fan è rimasto inascoltato mentre ledell'attore fanno il girorete alimentando nuove teorie., Reynolds foggia una lunga chioma sul set in esterni nel sud dell'Inghilterra, inoltre il suo volto non presenta le ben note cicatrici del Mercenario Chiacchierone. Da quanto possiamo ...

Ai fan del Marvel Cinematic Universe - e soprattutto di Wolverine - non è sfuggito questo particolare nascosto in bella vista.