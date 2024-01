De Siervo | «Il calcio italiano deve trovare nuovi pubblici all’estero»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si svolge oggi a Riyadh il primo Snack Summit in partnership con Lega Serie A. Lo scopo della conferenza è quello di approfondire il processo di sviluppo e internazionalizzazione del. Il presidente della Lega Serie A, Luigi De, nel suo intervento ha parlato ovviamente della finale di Supercoppa Italiana di questa sera Le parole di De«Stasera ci saranno 180 paese collegati con l’Arabia Saudita per la finale di Supercoppa, crediamo sarà la migliore mai organizzata qui: abbiamo un contratto di sei stagioni, per quattro edizioni saremo ospiti del governo Saudita a Riyadh con questa formula. Ribadiamo che ci saranno oltre 400 milioni di case, l’audience sarà importante in tutto il mondo e tutti apprezzeranno l’organizzazione di una area territoriale che negli ultimi anni si è aperta con grande attenzione al ...

