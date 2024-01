De Laurentiis attacca | “Arbitraggio scandaloso | Rocchi sarà imbarazzato Arriveranno altri due acquisti”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dure critiche di Dedopo la sconfitta del Napoli in Supercoppa: nel mirino l’di Rapuano. Amarezza e rabbia in casa Napoli dopo la sconfitta per 1-0 subita contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Il presidente azzurro Aurelio De, ai microfoni di Canale 5, ha duramente criticato la direzione arbitrale di Rapuano, reo di aver condizionato il match con decisioni discutibili. “A me dispiace per, sta vivendo un incubo. La debolezza degli arbitri quest’anno è palese” ha dichiarato De, puntando il dito contro il designatore arbitrale. Il presidente ha poi aggiunto: “Prima della gara mi chiedevo l’imbarazzo che avrebbe provatostasera. Se ci riduci in dieci, il calcio non è spettacolare“. Nel mirino in particolare ...